Названа дата окончания СВО: гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя

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Комментарии
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E
Ed
Кто нибудь кроме него и бабушек на скамейке у подъезда  знает что он математик и даже гениален?
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12 час.

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