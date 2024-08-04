Названа дата окончания СВО: гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя Юлия ЧелкановаСогласно прогнозам выдающегося математика-провидца Кваша, специальная военная операция (СВО) на Украине подойдет к завершению к 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии