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Мошенники продолжают собирать пожертвования от лица властей

Мошенники продолжают собирать пожертвования от лица властей

Сбор идет с поддельного аккаунта депутата депутат горсовета Новосибирска Антона Тыртышного. Предупреждение об аферистах опубликовал сегодня на своей странице в «Вконтакте» депутат горсовета Новосибирска по округу №7 Антон Тыртышный: – Внимание! Какие-то жулики звонят и пишут через телеграм от моего имени сотрудникам горсовета, помощникам депутатов и другим людям, пугают Минюстом и ФСБ.

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