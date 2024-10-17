Мошенники продолжают собирать пожертвования от лица властей

Сбор идет с поддельного аккаунта депутата депутат горсовета Новосибирска Антона Тыртышного. Предупреждение об аферистах опубликовал сегодня на своей странице в «Вконтакте» депутат горсовета Новосибирска по округу №7 Антон Тыртышный: – Внимание! Какие-то жулики звонят и пишут через телеграм от моего имени сотрудникам горсовета, помощникам депутатов и другим людям, пугают Минюстом и ФСБ.