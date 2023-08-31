Урон больше, чем крейсер "Москва" и Крымский мост: Скрытые цифры атаки на Псков

М

ММ

И рядышком на том же сайте:"Журналисты всмотрелись в фотографии и увидели, что атакой были предположительно повреждены два самолёта и не так, как уверяет ГУР, а намного меньше. И уж точно ни одного самолёта не было уничтожено." - за что не люблю корреспондентов:"Прокукарекал, а там хоть не рассветай!"