Урон больше, чем крейсер "Москва" и Крымский мост: Скрытые цифры атаки на Псков
Наше общество привыкло концентрировать внимание на ударных системах и недооценивать транспорт и связь.
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И рядышком на том же сайте:"Журналисты всмотрелись в фотографии и увидели, что атакой были предположительно повреждены два самолёта и не так, как уверяет ГУР, а намного меньше. И уж точно ни одного самолёта не было уничтожено." - за что не люблю корреспондентов:"Прокукарекал, а там хоть не рассветай!"
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