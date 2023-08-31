Царьград

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Урон больше, чем крейсер "Москва" и Крымский мост: Скрытые цифры атаки на Псков

Урон больше, чем крейсер "Москва" и Крымский мост: Скрытые цифры атаки на Псков

Наше общество привыкло концентрировать внимание на ударных системах и недооценивать транспорт и связь.

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Комментарии
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М
ММ
И рядышком на том же сайте:&quot;Журналисты всмотрелись в фотографии и увидели, что атакой были предположительно повреждены два самолёта и не так, как уверяет ГУР, а намного меньше. И уж точно ни одного самолёта не было уничтожено.&quot; - за что не люблю корреспондентов:&quot;Прокукарекал, а там хоть не рассветай!&quot;
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