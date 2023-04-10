Современная система раннего обнаружения дыма установлена в поездах «Москва-2020»

В поездах «Москва-2020» установлена современная система раннего обнаружения дыма. Она может автоматически сообщить машинисту поезда о возникновении нештатной ситуации, а также, автоматически снять напряжение с вагона и локализовать место задымления.
В поездах «Москва-2020» установлена современная система раннего обнаружения дыма. Она может автоматически сообщить машинисту поезда о возникновении нештатной ситуации, а также, автоматически снять напряжение с вагона и локализовать место задымления.
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