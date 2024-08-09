Психолог Наринская объяснила, как детские травмы влияют на взрослую жизнь

Такой человек во всем будет выбирать стратегию выживания Детские травмы влияют на взрослую жизнь тем, что такой человек не будет чувствовать себя в безопасности, рассказала РИАМО психолог Лерона Наринская.
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