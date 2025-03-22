Запад продвигает новый тренд – безопасность в обмен на ресурсы. Это – угроза ﻿

Наталья КРЕК Часть I Определенные угрозы для Центральной Азии создает продолжающееся нагнетание ситуации на Ближнем Востоке, где, начиная со времен «арабской весны», идут процессы перераспределения баланса сил.
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