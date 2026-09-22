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Иркутск Сегодня

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Бюджет Братска на 2026 год вырастет на 151,2 млн рублей за счет областных трансфертов

На заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету Думы города Братска рассмотрен проект решения о внесении изменений в главный финансовый документ муниципалитета.

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