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Баринов перед Катаром: «Хороший соперник, можно сравнить с иранской сборной. Здорово, что они согласились с нами сыграть»

Баринов перед Катаром: «Хороший соперник, можно сравнить с иранской сборной. Здорово, что они согласились с нами сыграть»

Игра пройдет сегодня в Эль-Вакре. – Какие впечатления от Катара? – Я был здесь на чемпионате мира, поэтому более-менее знаком со стадионами.

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