В правительстве Приморья опровергли связь аварии на электросетях с проведением учений

Массовая авария на электросетях Приморья не связана с учениями и терактами. С таким заявлением к жителям края обратилась исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минэнерго края.
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