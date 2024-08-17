В правительстве Приморья опровергли связь аварии на электросетях с проведением учений

Массовая авария на электросетях Приморья не связана с учениями и терактами. С таким заявлением к жителям края обратилась исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минэнерго края.