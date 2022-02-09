В Приморье наладили систему дистанционных больничных при ОРВИ

В Приморье наладили систему дистанционных больничных при ОРВИ

Жителям Приморья стала доступна услуга по открытию дистанционного больничного при ОРВИ. С момента вступления в силу новых правил возникали неполадки в работе системы, однако специалистам удалось их устранить, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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