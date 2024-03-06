Дочь Сальникова и мама Циципаса рассказала, как ее отец умер в День Победы после участия в матче ветеранов

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала, как ее отец умер в День Победы сразу после участия в матче ветеранов и как она в 19 лет на это отреагировала.