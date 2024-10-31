Профессор МГПУ Якушевич: самый страшный персонаж русского фольклора — водяной

Водяной с зелеными ногами в Тульской области, несчастный Камышанов в Оренбуржье и Кромешник-игроман у Онежского озера — вот список персонажей "русского фэнтези", упоминание о которых вполне уместно в Хэллоуин.
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