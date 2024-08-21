Госдума рассматривает 28 законопроектов по ужесточению миграционной политики

Будни мужчин. Все что нам интересно

Депутаты Госдумы приняли шесть законов, которые посвящены миграционной политике, еще 28 законопроектов по данной теме находятся на рассмотрении, шесть из них внесены в августе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.