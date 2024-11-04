Рейтинг ATP. Зверев обошел Алькараса, Медведев – Джоковича, Хачанов вернулся в топ-20

Полуфиналист Карен Хачанов вернулся в топ-20. PIF ATP Rankings Положение на 4 ноября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330 2 (3) Александр Зверев (Германия) 7715 3 (2) Карлос Алькарас (Испания) 7210 4 (5) Даниил Медведев (Россия) 5230 5 (4) Новак Джокович (Сербия) 5210 6 (6) Тэйлор Фриц (США) 4300 7 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3855 8 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3745 9 (7) Андрей Рублев (Россия) 3720 10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3340 11 (13) Хольгер Руне (Дания) 3225 14 (18) Юго Эмбер (Франция) 2990 19 (21) Карен Хачанов (Россия) 2445 60 (59) Роман Сафиуллин (Россия) 898 75 (73) Павел Котов (Россия) 745 .
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