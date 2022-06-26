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Ученые: вакцинация против гриппа связана с меньшим риском болезни Альцгеймера

Ученые: вакцинация против гриппа связана с меньшим риском болезни Альцгеймера

Согласно новому исследованию ученых Техасского университета в Хьюстоне (США), у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет была на 40% ниже, чем у их непривитых сверстников.

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