Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Министр обороны Беларуси Хренин встретился с Лукашенко. Главное из доклада

Министр обороны Беларуси Хренин встретился с Лукашенко. Главное из доклада

Министр обороны Виктор Хренин представил 22 июля доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко о текущей военной подготовки в ВС, складывающейся обстановке вокруг страны, а также помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании, информирует БЕЛТА.

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