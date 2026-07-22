Министр обороны Беларуси Хренин встретился с Лукашенко. Главное из доклада

Министр обороны Виктор Хренин представил 22 июля доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко о текущей военной подготовки в ВС, складывающейся обстановке вокруг страны, а также помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании, информирует БЕЛТА.