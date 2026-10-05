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Татар-информ

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Турция и Пакистан введут войска в Саудовскую Аравию после атак на Мекку и Медину

Турция и Пакистан введут войска в Саудовскую Аравию после атак на Мекку и Медину

Турция и Пакистан договорились перейти к практическим шагам по выполнению обязательств в сфере коллективной обороны в рамках Мекканского оборонного пакта.

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