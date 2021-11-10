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Киев пытается развалить «Северный поток — 2» изнутри

Киев пытается развалить «Северный поток — 2» изнутри

Позиция Украины по «Северному потоку — 2» выглядит максимально жалкой. Зеленский пытался навязать свои консультации по российскому газопроводу, а позже Киев сел ждать, когда же Европа услышит их истерики и поддержит, бойкотируя выгодный проект.

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