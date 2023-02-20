В ДНР заявили о необходимости сбора данных о применении ВСУ химоружия

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 20 февраля заявил, что данные по использованию Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в Донбассе нужно копить для будущего военного трибунала.