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В ДНР заявили о необходимости сбора данных о применении ВСУ химоружия

В ДНР заявили о необходимости сбора данных о применении ВСУ химоружия

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 20 февраля заявил, что данные по использованию Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в Донбассе нужно копить для будущего военного трибунала.

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