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Дырявые бутсы — это вообще зачем? Секретный лайфхак неожиданно помогает футболистам

Дырявые бутсы — это вообще зачем? Секретный лайфхак неожиданно помогает футболистам

Топ-рекомендации футбольного врача.Одну из самых странных модификаций экипировки в элитном футболе болельщики увидели на чемпионате мира 2026 в исполнении Педру Нету.

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