Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию

Агент Секретной службы США подвергся нападению вооруженных грабителей в окрестностях Лос-Анджелеса, когда там в рамках предвыборной кампании находился американский президент Джо Байден, сообщает NBC News.
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