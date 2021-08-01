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Хоккейные команды моряков-подводников готовятся к турниру на кубок командующего Подводными силами ТОФ

Хоккейные команды моряков-подводников готовятся к турниру на кубок командующего Подводными силами ТОФ

В Вилючинске на ледовом катке «Айсберг» состоялась товарищеская игра между любительскими хоккейными командами «Океан» и «Айсберг» Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) .

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