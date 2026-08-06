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ТАСС

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ТАСС: в Выборге задержали руководителя местной церкви мормонов

ТАСС: в Выборге задержали руководителя местной церкви мормонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Руководитель местной религиозной общины мормонов задержан в Выборге по уголовному делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в РФ).

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