ТАСС: в Выборге задержали руководителя местной церкви мормонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Руководитель местной религиозной общины мормонов задержан в Выборге по уголовному делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в РФ).
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