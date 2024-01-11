«Тикайте, бабы, огородами!» Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине

Пока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась Закона еще нет, но он как бы уже есть – и, к сожалению, действует.
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