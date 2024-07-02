«Просто обезоружил»: SHAMAN одной фразой поставил на место своего главного противника – Киселева из «Землян»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на нападки продюсера и медиамагната Владимира Киселева. Ответ исполнителя хита «Я русский» поклонники назвали единственно правильным и обезоруживающим.
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