Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Просто обезоружил»: SHAMAN одной фразой поставил на место своего главного противника – Киселева из «Землян»

«Просто обезоружил»: SHAMAN одной фразой поставил на место своего главного противника – Киселева из «Землян»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на нападки продюсера и медиамагната Владимира Киселева. Ответ исполнителя хита «Я русский» поклонники назвали единственно правильным и обезоруживающим.

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Комментарии
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Александр Симаков
Это не зависть, это элементарная месть. Кисилёв возомнил себя владычицей морской и предложил Шаману стать его  &quot;хозяином&quot;, в смысле продюсером, чтобы прицепить к Шаману своих отпрысков и  раскручивать их на совместных концертах. Шаман ему тогда здоровья не пожелал, но вежливо отказался от &quot;выгодного предложения&quot;. Вот Кисилёв, как отвергнутая баба, и начал мелко мстить.
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