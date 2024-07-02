«Просто обезоружил»: SHAMAN одной фразой поставил на место своего главного противника – Киселева из «Землян»

Александр Симаков

Это не зависть, это элементарная месть. Кисилёв возомнил себя владычицей морской и предложил Шаману стать его "хозяином", в смысле продюсером, чтобы прицепить к Шаману своих отпрысков и раскручивать их на совместных концертах. Шаман ему тогда здоровья не пожелал, но вежливо отказался от "выгодного предложения". Вот Кисилёв, как отвергнутая баба, и начал мелко мстить.