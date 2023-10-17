В Мосстате разработали облегчающего поиск по сайту телеграм-бота

Сервис поможет в заполнении документов и поиске нужной информации.В Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстате) разработали телеграм-бота, который поможет респондентам в заполнении документов и поиске необходимой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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