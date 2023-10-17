Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    По числу министров, президентов, генералов (особо ж.пола) мы впереди планеты всей? Что бы этого достичь это средств в...Министром сельско...
  • Алексей Наседкин
    Правильная мера после штрафа на грибы. Всё копеечка к копеечке.Военком Ростовско...
  • Вячеслав Денисов
    Очередная дурацкая идея неизвестно чем думающих «думцев». Когда собаке делать нечего, она…"Пусть носят чино...

В Мосстате разработали облегчающего поиск по сайту телеграм-бота

В Мосстате разработали облегчающего поиск по сайту телеграм-бота

Сервис поможет в заполнении документов и поиске нужной информации.В Управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстате) разработали телеграм-бота, который поможет респондентам в заполнении документов и поиске необходимой информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх