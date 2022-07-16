Товарищеские матчи. «Тоттенхэм» сыграет с «Севильей», «Интер» – с «Монако», «Челси» против «Америки»

Европейские клубы проводят очередные товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону. Товарищеские матчи «Тоттенхэм» – «Севилья» – 14:00 «РБ Лейпциг» – «Саутгемптон» – 15:00 «Кельн» – «Милан» – 20:00 «ПСВ Эйндховен» – «Вильярреал» – 20:00 «Рома» – «Портимоненсе» Португалия – 21:00 «Интер» – «Монако» – 21:30 «Арсенал» – «Эвертон» – 02:00 «Челси» – «Америка» Мексика – 05:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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