Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Товарищеские матчи. «Тоттенхэм» сыграет с «Севильей», «Интер» – с «Монако», «Челси» против «Америки»

Европейские клубы проводят очередные товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.  Товарищеские матчи «Тоттенхэм» – «Севилья» – 14:00 «РБ Лейпциг» – «Саутгемптон» – 15:00 «Кельн» – «Милан» – 20:00 «ПСВ Эйндховен» – «Вильярреал» – 20:00 «Рома» – «Портимоненсе» Португалия – 21:00 «Интер» – «Монако» – 21:30 «Арсенал» – «Эвертон» – 02:00 «Челси» – «Америка» Мексика – 05:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх