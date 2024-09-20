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Против осужденного за госизмену актера Канахина завели новое дело

Против осужденного за госизмену актера Канахина завели новое дело

Во 2-й Западный окружной военный суд в Москве поступили материалы уголовного дела в отношении лидеров и участников «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина** и других.

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