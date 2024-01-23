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Украина перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке — Лавров

Украина перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

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