Украина перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
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