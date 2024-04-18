Мальчик с оленьими рогами в мире после пандемии в первом трейлере финала «Сл...

Мальчик с оленьими рогами в мире после пандемии в первом трейлере финала «Сладкоежки»Адаптация комикса «Сладкоежка» aka «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» Джеффа Лемира завершится на третьем сезоне, у которого теперь есть дата премьеры и дебютный трейлер.