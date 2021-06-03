Происшествия

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В Ульяновске транспортные полицейские организовали для детей сотрудников посещение музея на колесах

В Ульяновске транспортные полицейские организовали для детей сотрудников посещение музея на колесах

«Поезд Победы» прибыл на первый путь Центрального железнодорожного вокзала утром 30 мая и два дня был открыт для посетителей.

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