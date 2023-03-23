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Как без бетонных бордюров отделить грядки и цветники от садовых дорожек?

Как без бетонных бордюров отделить грядки и цветники от садовых дорожек?

К сожалению, три года назад мне пришлось хорошо потратиться, я купил два поддона бордюрного камня, чтобы сделать цветники и отделить чернозем от дорожек и от отмостки дома, а по тем деньгам вместе с доставкой вышло мне это около 14000 рублей.

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