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Нижегородская правда

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Алёна Козлова выиграла первенство Европы по тяжёлой атлетике

Алёна Козлова выиграла первенство Европы по тяжёлой атлетике

Соревнования проходили в городе Приштина (Косово). Алёна Козлова из Дзержинска выступала в возрастной группе девушек до 15 лет в весовой категории свыше 69 килограммов.

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