За прошедшие сутки, по данным Госавтоинспекции ЯНАО, на дорогах округа произошло пять аварий. В одной из них пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
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