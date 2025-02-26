Трамп заявил о возможности пересмотра антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции во вторник отметил, что вопрос об отмене санкций против России может быть рассмотрен в будущем, хотя на данный момент никаких соглашений по этому поводу не достигнуто.
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