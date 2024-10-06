Колесный ДТ-75? Был и такой!

ДТ-75 – безусловная легенда, самый массовый трактор Советского Союза. С 1962 по 2009 годы на Волгоградском тракторном заводе было выпущено около 2,7 млн таких тракторов, что навсегда сделало его очень узнаваемой машиной.
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