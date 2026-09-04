Никита Евсеев: «Никто не скинет нас со счетов. «Ак Барс» – клуб с амбициями»

22-летний защитник Никита Евсеев вернулся в «Ак Барс» из хабаровского «Амура» нынешним летом. В интервью «ТИ-Спорту» финалист Кубка Гагарина – 2023 рассказал, почему предпочел Казань поездке за океан, как Хабаровск изменил его ментальность и за счет чего он закрывает прошлый «казанский гештальт».