Никита Евсеев: «Никто не скинет нас со счетов. «Ак Барс» – клуб с амбициями»

22-летний защитник Никита Евсеев вернулся в «Ак Барс» из хабаровского «Амура» нынешним летом. В интервью «ТИ-Спорту» финалист Кубка Гагарина – 2023 рассказал, почему предпочел Казань поездке за океан, как Хабаровск изменил его ментальность и за счет чего он закрывает прошлый «казанский гештальт».
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