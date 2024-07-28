НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Кому они нужны, эти пенсионеры? Хомут на шее государства!В России ожидаетс...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Не знаю хохлы обещают победю и вернуться к границем 1991 года и требовать от России триллионые репарации в долярах и ...Названа дата окон...
  • Астон Мартин
    а что она в России делает , это не ее золото ...7 тыс. унций золо...

Почему Instagram не любит длинные видео?

Почему Instagram не любит длинные видео?

Почему Instagram не любит длинные видео? Максим МорозовInstagram не будет фокусироваться на длинных видеороликах, потому что это может поставить под угрозу основную миссию платформы — объединять людей с друзьями, заявил глава Instagram Адам Моссери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх