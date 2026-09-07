На выборах в Саксонии победила правая партия «Альтернатива для Германии»

В германской земле Саксония – Анхальт сегодня подводят итоги выборов в региональный парламент. Почти половину голосов избирателей получила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», которую правящая коалиция называет «экстремистской».
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