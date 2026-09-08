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Царьград

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Собянин: Школу с ИТ-полигоном и четырьмя спортзалами открыли в районе Внуково

Собянин: Школу с ИТ-полигоном и четырьмя спортзалами открыли в районе Внуково

Москва продолжает создание новых учебных заведений. Мэр Сергей Собянин рассказал о новой школе на 2100 мест, которая оборудована ИТ-полигоном и четырьмя спортзалами.

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