Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Что такое диаспора , да это сборище нелегалов . А кого там во главе назначат вообще неважно , хоть на зариках кинут ....ДИАСПОРА НАНОСИТ ...
  • Олег Самойлов
    Ууууууу! ЕЩЁ СКОЛЬКО их!  Только успевай считать! Одни "зарабатывают" одним способом, то бишь в карман государственны...Для закономерност...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    " контроль" человека по фамилии "бастрыкин" уже НИКОГО в России не вводит в заблуждение. Это разговор НИ О ЧЕМ.Только...ДИАСПОРА НАНОСИТ ...

Zа Победу в прошлом и Zа Победу в будущем!

Повторяю   свою  прошлогоднюю  статью    -  ибо    сказано  же,  что  можем  повторить!  Итак.Наверное,  все  вы    наблюдали,   как   враги      народа  в  приступах  победобесия (как  известно,  победобесие  это  когда  мы  празднуем   Победу,  а   враги  народа   бесятся)   кричат:  "Да  сколько    можно    праздновать   уже  ту   победу?!!  Оставьте  уже    дедов  в    покое!   Доколе?!!" ,  и  т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх