Zа Победу в прошлом и Zа Победу в будущем!

Повторяю свою прошлогоднюю статью - ибо сказано же, что можем повторить! Итак.Наверное, все вы наблюдали, как враги народа в приступах победобесия (как известно, победобесие это когда мы празднуем Победу, а враги народа бесятся) кричат: "Да сколько можно праздновать уже ту победу?!! Оставьте уже дедов в покое! Доколе?!!" , и т.