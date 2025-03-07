Минобороны показало кадры освобождения Андреевки в ДНР

Минобороны России 7 марта показало кадры боевой работы штурмовых подразделений 114-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр», в ходе которой был освобожден населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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