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Регионы России

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Лукашенко заявил о дерзкой разведдеятельности и провокациях на границе с Беларусью

Лукашенко заявил о дерзкой разведдеятельности и провокациях на границе с Беларусью

Белорусский президент Александр Лукашенко во время визита на военный полигон в Брестской области рассказал о том, что в отношении Белоруссии ведется внешнеполитическая разведка «достаточно открыто, почти внаглую».

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