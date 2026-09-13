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Семак прокомментировал предложение «Зениту» участвовать в назначении судей на матчи РПЛ

Семак прокомментировал предложение «Зениту» участвовать в назначении судей на матчи РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» уступил на выезде петербургскому «Зениту» со счётом 1:2.

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