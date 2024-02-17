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Закон, порядок, государство

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Во Владивостоке была издана книга «От залива Петра Великого до Татарского пролива»

Во Владивостоке была издана книга «От залива Петра Великого до Татарского пролива»

При работе над книгой авторы использовали архивные документы Военно-Морского Флота и Русского географического общества.

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