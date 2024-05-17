Анна Снаткина вывела в свет дочь, дебютировавшую в кино

Российская актриса Анна Снаткина нечасто появляется на публичных мероприятиях. Однако премьеру кинокартины «Каждый мечтает о собаке» она не могла пропустить, ведь в этом фильме дебютировала ее 11-летняя дочь Вероника, сообщает издание Woman.
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