Анна Снаткина вывела в свет дочь, дебютировавшую в кино

Российская актриса Анна Снаткина нечасто появляется на публичных мероприятиях. Однако премьеру кинокартины «Каждый мечтает о собаке» она не могла пропустить, ведь в этом фильме дебютировала ее 11-летняя дочь Вероника, сообщает издание Woman.