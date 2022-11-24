Комната для двух детей: интересные идеи, удачные примеры с фото и советы дизайнеров

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  • Татьяна Новикова
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Комната для двух детей должна быть безопасной, практичной и многофункциональной. Родителям необходимо приложить максимум усилий, чтобы создать комфортную, уютную обстановку, позволяющую предоставить все условия для нормального развития малышей.

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