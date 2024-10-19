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Мода и Шоу-бизнес

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Бузова рассказала, что ее карьера началась с мытья лестниц

Бузова рассказала, что ее карьера началась с мытья лестниц

Ольга Бузова рассказала журналистам накануне премьеры документального фильма «Леди Бу. 20 лет в тренде», который создан в честь 20-летия Бузовой на сцене, что в юные годы она бралась за любую посильную работу из-за нехватки денег.

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