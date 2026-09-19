Трамп объявил о соглашении по безопасности Гренландии

О достижении соглашения, предоставляющего США «постоянный контроль над безопасностью» Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп 19 сентября, пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung Сообщается, что, по словам американского лидера, договоренности не позволят «противникам Соединенных Штатов» создавать военные базы или осуществлять значимые инвестиции на острове без специального разрешения.
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