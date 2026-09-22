24,6 млрд рублей и 5 тысяч субъектов: как креативные индустрии развиваются в Крыму

Крым активно включился в реализацию Регионального стандарта развития креативных индустрий. По словам вице-премьер-министра и министра финансов РК Ирины Кивико, по итогам 2025 года в креативном секторе Крыма зарегистрировали более пяти тысяч субъектов, чей доход составил 24,6 миллиарда рублей с ростом 15%.
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