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Крымская газета

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24,6 млрд рублей и 5 тысяч субъектов: как креативные индустрии развиваются в Крыму

24,6 млрд рублей и 5 тысяч субъектов: как креативные индустрии развиваются в Крыму

Крым активно включился в реализацию Регионального стандарта развития креативных индустрий. По словам вице-премьер-министра и министра финансов РК Ирины Кивико, по итогам 2025 года в креативном секторе Крыма зарегистрировали более пяти тысяч субъектов, чей доход составил 24,6 миллиарда рублей с ростом 15%.

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